Собака-отбивака: хвостатый голкипер защитил пустующие ворота

Футбольный матч между двумя аргентинскими командами прошел при участии одного необычного «игрока», вовремя заменившего упустившего мяч вратаря.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, показано противостояние команд «Хувентуд Унида Гуалегуайчу» и «Дефенсорес де Бельграно» из Аргентины. Попытавшись отправить мяч подальше от своей зоны, вратарь «Дефенсорес» неудачно попал в ногу игроку противоположной команды. Тот не растерялся и нанес удар по пустующим воротам. Однако, все оказалось не так просто.

Собака, которая случайно пробегала в этот момент прямо по полю, с успехом отразила летящий прямо в ворота мяч. Между делом не допустив гола, она скрылась из поля зрения футболистов как ни в чем не бывало.