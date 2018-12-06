В Евросоюзе призвали отказаться от доллара и использовать евро

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала несколько предложений по усилению роли евро на мировой арене. Одной из мер является использование именно евровалюты вместо доллара в международных договорах, в том числе касающихся энергетики.

«Европейский бизнес до сих пор торгует, используя доллар США, иногда даже между собой, что несет в себе как валютные риски, так и политические», — говорится в пресс-релизе ЕК.

В свете этого Еврокомиссия одобрила рекомендации по более широкому распространению евровалюты и призывает страны-члены организации использовать евро «в стратегических областях».

Между тем, российские компании стремятся избавиться от американской валюты. Экономисты уже назвали эту тенденцию началом «дедолларизации экономики». Таким образом бизнес стремится застраховать свои риски и перевести большую часть расчетов в другие валюты.