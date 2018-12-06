Прилепин рассказал, что больше не воюет в Донбассе
Российский писатель захар Прилепин отметил, что его благотворительный фонд помощи мирным людям Донбасса продолжит работать.
Фото: Nikolay Titov, Globallookpress
Российский писатель Захар Прилепин объяснил, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.
По его словам, изначально он поехал в Донбасс, так как там для него была сфера самовыражения. Потом ситуация поменялась, и он перестал быть военным.
«Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса», - рассказал Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4.
При этом писатель отметил, что его благотворительный фонд помощи мирным людям Донбасса продолжит работать.
Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года. Он выполнял обязанности главы ДНР и был заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР.