Прилепин рассказал, что больше не воюет в Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин объяснил, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.

По его словам, изначально он поехал в Донбасс, так как там для него была сфера самовыражения. Потом ситуация поменялась, и он перестал быть военным.

«Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса», - рассказал Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4.

При этом писатель отметил, что его благотворительный фонд помощи мирным людям Донбасса продолжит работать.

Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года. Он выполнял обязанности главы ДНР и был заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР.