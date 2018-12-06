Отец Бутиной рассказал, что у семьи нет денег на адвоката

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказал, что адвокаты могут перестать защищать интересы его дочери. По словам Валерия, у семьи не хватает денег на оплату их услуг. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас Мария Бутина находится в тюремном изоляторе. Туда ее перевели после того, как она передала другой заключенной номер телефона своего адвоката.

Валерий Бутин считает эту причину для перевода его дочери в изолятор абсурдной.

«Сейчас мы столкнулись еще и с другой серьёзной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери», - рассказал Валерий Бутин.

Он также добавил, что на оплату услуг адвоката Марии нужны несколько миллионов рублей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена ужесточением условий содержания Бутиной в тюрьме США

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля и с тех пор содержится в тюрьме. Ей инкриминируют участие в заговоре и шпионаж. Власти РФ считают, что обвинения против россиянки были сфабрикованы.