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«Реально страшно» – писательница Юлия Шилова травмировала руку, забираясь к себе в пентхаус по пожарным балконам

Егор Левин
02:21 06.12.2018
Причиной необычного попадания в собственную квартиру стало закрытие обычной лестницы сотрудниками ТСЖ. За это женщина поплатилась собственным здоровьем.
Фото: Natalia Shakhanova, Globallookpress, shilova-yuliya.ru

Писательница, автор детективных романов Юлия Шилова, явно не может сказать, что ее дом – ее крепость. Ее постоянно преследуют неудачи, и одна из последних оставила на ее теле неизгладимый след.

Возвращаясь домой в пентхаус по пожарным балконам, Шилова поскользнулась и сильно ушибла руку. Ожидание лучшего, к сожалению, не помогло.

«Я до последнего надеялась, что все пройдет, выпила таблетку аспирина. Но когда утром увидела свою почерневшую руку, мне стало страшно», — рассказывает писательница.

По ее словам, раньше балконы «хотя бы чистили», так как дом, в котором она живет, дорог в содержании и с «очень дорогими квитанциями». Шилова считает, что теперь все платежи жильцов «идут в карман ТСЖ», потому что сейчас организация находится не в лучшем положении. Писательница поделилась, что «открыла дверь и поехала как на катке».

Шилова рассказала, что именно после того, как она стала третьим по счету владельцем пентхауса в этом доме, было принято решение замуровать двери на лестницу, ведущую к нему с последнего жилого этажа. Таким образом, ей приходится пользоваться пожарными балконами, чтобы попасть к себе домой. Причиной запрета пользования обычными переходами якобы стало то, что стены, в которых они проложены – несущие.

«Два собственника жили и хорошо себя чувствовали. На мне, так как я активный борец с ТСЖ, сразу замуровали. 19 августа был пожар, который абсолютно неясно как произошел, был причинен большой ущерб моему здоровью. Представьте, 29-30 этаж, пожарная лестница с низкими бортиками – там реально страшно», — рассказала Шилова.

Писательница собирается разобраться с тем, почему попадает к себе домой с такими проблемами. Одним из способов решить вопрос с этим станет заявление в прокуратуру.

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