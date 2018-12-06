Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Японии

Истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США столкнулись над японским побережьем. В результате этого оба самолета потерпели крушение. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at IIIMEFMEDIA@usmc.mil. — U.S. Marines (@USMC) 5 декабря 2018 г.

Самолеты взлетели с американской базы Ивакуни и собирались проводить «плановый учебный полет». Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Сейчас в районе крушения самолетов идет поисково-спасательная операция. Обстоятельства произошедшего выясняются.