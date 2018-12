Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Японии

Истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США столкнулись над японским побережьем. В результате этого оба самолета потерпели крушение. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



