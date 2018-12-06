Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов Японии
Вместе с ним в этом же районе потерпел крушение самолет-заправщик.
Фото: af.mil
Истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США столкнулись над японским побережьем. В результате этого оба самолета потерпели крушение. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США.
Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.— U.S. Marines (@USMC) 5 декабря 2018 г.
The circumstances of the mishap are currently under investigation.
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Самолеты взлетели с американской базы Ивакуни и собирались проводить «плановый учебный полет». Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Сейчас в районе крушения самолетов идет поисково-спасательная операция. Обстоятельства произошедшего выясняются.