Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины о «милитаризации» Азовского моря 17 декабря. Об этом рассказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«У нас есть измененный проект... Его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря», - заявил Ельченко на брифинге о ситуации в Черном и Азовском морях в ООН в среду.

Ранее сообщалось, что Украина готовит проект резолюции для рассмотрения на Генассамблее ООН о «милитаризации» Россией Азовского и Черного морей. Речь идет о якобы создании в Азовском море военно-морской базы. В МИД РФ документ уже назвали «придуманной страшилкой», «высосанной из пальца».

В Евросоюзе неоднократно призывали «принять меры» по повожу ситуации в Азовском море. Российская сторона подчеркивала, что Азовское море не находится в еврограницах, а потому к нему неприменимы и евросанкции.