Lada Granta вновь стала самой продаваемой моделью в России

Самым продаваемым автомобилем по итогам ноября в России стала Lada Granta. Число проданных экземпляров равно 13 324 единицам.

Вслед за «Грантой» идет Kia Rio в количестве 8356 реализованных автомобилей. Однако еще один представитель российского автопрома, Lada Vesta, оставляет за собой пальму первенства по итогам 11 месяцев с начала 2018 года. 96 763 людей стали счастливыми обладателями данного автомобиля. Об этом сообщает «Автостат».

Ранее стало известно, что россияне предпочитают хэтчбеки отечественного производства. Это следует из рейтинга популярности автомобилей с данным типом кузова среди российских потребителей. Первую пятерку рейтинга популярности целиком занимают продукты «АвтоВАЗа».