Украинский танцор сделал на груди татуировку с Путиным

Танцор украинского происхождения Сергей Полунин сделал на груди татуировку с российским президентом Владимиром Путиным. Такой поступок он совершил с целью «защитить его от негативной энергетики».

Лицо главы России красуется прямо посередине груди танцора. Фото готовой работы он опубликовал в своем Instagram.

«Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет. И она самая великая», — описал Полунин свою татуировку.

Позже танцор опубликовал в соцсети еще один пост с фотографией двух паспортов и сообщением о том, что «Россия и Украина всегда будут вместе».