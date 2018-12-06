В Мексике нашли церемониальный центр древних майя

Церемониальный центр древних майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили в штате Юкатан в Мексике. Открытие сделали ученые Национального института антропологии и истории, сообщает Quadratin.

На территории центра находятся три строения, возведенных задолго до начала испанской колонизации и ряд захоронений.

Исследователи предположили, что в захоронениях могут покоиться представители знати майя.

Цивилизация майя достигла своего расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Города майи располагались на территории таких современных стран, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.

Ранее сообщалось, что исследователи цивилизации майя сделали неожиданное открытие и заявили, что среди домашних животных индейцев майя могли быть пумы и ягуары. Научные изыскания проводились на территории древнего города Копан.