Роскомнадзор планирует ввести новые возрастные ограничения для СМИ

Новые возрастные маркировки могут появиться в России. Для защиты детей от потенциально вредной для них информации, предлагается ввести новые ограничения возраста 1+ и 3+ для СМИ.

Об этом заявили в Роскомнадзоре. На данный момент существуют маркировки 0+, 6+, 12+ и 18+ и вопрос о появлении новых промежуточных значений встает все острее.

«Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью», — передает РИА Новости заявление ведомства.

Ранее Московской городской суд вынес решение о блокировке двух крупнейших российских ресурсов, содержащих коллекции научных статей из разных стран, по инициативе Роскомнадзора. Осуществлением блокировки займется Федеральная служба по надзору в сфере связи и коммуникаций.