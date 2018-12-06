В Раду внесли проект о возвращении Бандере звания Героя Украины

В Верховную раду Украину внесен проект об обращении к президенту Петру Порошенко по поводу возвращения лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины. Об этом сообщается на сайте парламента Украины.

Инициаторами проекта выступили депутаты фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

В пояснительной записке сообщается, что Степан Бандера является «одним из ведущих и наиболее активных участников борьбы за независимость» Украины.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области 2019-й год объявлен годом Бандеры.