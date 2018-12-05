Названа главная опасность кофе и чая на борту самолета

Цистерны для воды, используемые на борту авиалайнеров для обеспечения пассажиров напитками, не чистят должным образом, что приводит к появлению в них опасных для человека бактерий. Об этом сообщают в Хантерском колледже Нью-Йорка.

Кофе и чая, которые предлагают пассажирам самолетов, стоит опасаться из-за возможного присутствия в них кишечной палочки. В колледже также подчеркнули, что использование личных дезинфицирующих средств на борту самолета тоже может оказаться благоразумным шагом.

«Самолеты садятся, но после этого цистерны никто не очищает из-за нехватки времени. Их вновь наполняют доверху. Все, что оседает на дне, там и остается», — цитирует New York Post слова исследователей.

Они выразили мнение, что «вещи, которые не на виду», не входят в число главных приоритетов.