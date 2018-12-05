Палата парламента Франции одобрила мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает AFP.

За введение моратория проголосовали 358 депутатов, против 194 человека.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство вводит мораторий на повышение налогов.

Массовые протесты активистов «желтых жилетов» начались с середины ноября. Люди выступают против повышения цен на бензин. Участники протестов носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.

Протесты переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, погромы и поджоги машин. В ходе протестов задержаны 412 человек, ранены 133 человека, в том числе 23 полицейских.