Палата парламента Франции одобрила мораторий на повышение налогов на топливо
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство вводит мораторий на повышение налогов.
Фото: Elyxandro Cegarra ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Национальное собрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает AFP.
За введение моратория проголосовали 358 депутатов, против 194 человека.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство вводит мораторий на повышение налогов.
Массовые протесты активистов «желтых жилетов» начались с середины ноября. Люди выступают против повышения цен на бензин. Участники протестов носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.
Протесты переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, погромы и поджоги машин. В ходе протестов задержаны 412 человек, ранены 133 человека, в том числе 23 полицейских.