СБУ допросила 12 священников УПЦ по делу о госизмене

Двенадцать священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинского православной церкви были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей сразу по нескольким статьям - «Государственная измена» и «Разжигание межрелигиозной вражды». Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Инна Илючок.

Она отказалась уточнять детали допроса, сославшись на якобы отсутствие необходимого разрешения следователя.

С начала церковного конфликта на Украине СБУ неоднократно вызывала на допрос священников УПЦ. В частности, в начале декабря были вызваны священнослужители Сарненской епархии.

В понедельник спецслужба проводила обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ уже возмутились подобными действиями и заявили о намерении обжаловать действия СБУ и обратиться к международному сообществу в связи с допросами и обысками, поскольку украинские власти таким образом собираются заставить епископат УПЦ принять участие в так называемом «Объединительном соборе».

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь.