В аэропорту «Киев» самолет протаранил грузовик

В аэропорту «Киев», откуда вылетают в основном внутренние рейсы, Як-40 компании «Мотор Сiч» рейса в 9.50 «Киев-Одесса» столкнулся с передвижным наземным источником питания. Об этом сообщает местное агентство «Информатор» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Галину Богданенко.

На место прибыли пожарные, пассажиров эвакуировали. Особых повреждений Як не получил, во всяком случае, лайнер можно отремонтировать. А вот источник питания от удара завалился набок.

Никто из пассажиров, направлявшихся в Одессу, не пострадал. Им лишь пришлось прождать в аэропорту лишних четыре часа: запасной рейс вылетел только в 14.00. Обратный же рейс прибыл в Киев по расписанию.

В настоящее время руководство аэропорта устанавливает виновника происшествия.

