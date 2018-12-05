Опубликованы первые кадры с места задержания сбежавшего с поста охранника в Подмосковье

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места задержания сбежавшего сотрудника военизированной охраны Юрия Петрова в Московской области. Несмотря на темное время суток, на ролике видны множественные следы на снегу, а также разбросанные повсюду предметы.

Ранее стало известно, что Петров был задержан в лесном массиве вблизи подмосковного города Гжель. При этом в СМИ был опубликован материал якобы последней беседы со сбежавшим охранником, который признался в том, что «накопил более миллиона долгов».

По данным СК РФ, мужчина был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями. Однако врачам спасти его не удалось.

В то же время соседи Петрова охарактеризовали его как человека «жизнерадостного, приветливого и культурного». Все подробности инцидента уточняются.