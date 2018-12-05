МВД готовит изменения к экзаменам на водительское удостоверение

МВД России намерено в будущем году предложить на рассмотрение правительства проект постановления об изменении экзаменационных процедур для будущих водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в министерстве. Обо всех обновлениях пока ничего не известно, однако в МВД сообщили, что площадку все-таки упразднят. Вместо этого экзамен по вождению будет проводиться сразу на городских улицах, в процессе водителям предстоит выполнить ряд упражнений, которые ранее выполнялись на площадке.

При этом для тех, кто готовится водить мотоцикл, останутся оба этапа – и «площадка», и «город».

В МВД подчеркнули также, что проект постановления находится в заключительной стадии доработки и будет направлен в правительство в первом квартале будущего года.

В ассоциации автошкол уже выразили недовольство объединением «площадки» и «города» в один этап.

