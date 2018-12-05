Россия разработала с Великобританией совместный документ по биооружию

В четверг, 6 декабря, Россия и Великобритания представят совместный документ по вопросу реагирования на применение токсинного и биологического оружия. Ожидается, что презентация состоится на совещании государств-участников Конвенции.

Как уточнил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, в ходе демонстрации к рассмотрению будет предложен ряд идей относительно дальнейшего продвижения концепции мобильных медико-биологических отрядов.

«Представление нашего документа и его обсуждение состоятся в четверг, 6 декабря», - подтвердил Ермаков.

Он добавил, что всем странам следует «крайне бережно продолжать хранить наследие переговорного органа по разработке юридически обязывающего протокола по укреплению Конвенции - спецгруппы государств-участников».

Дипломат отметил, что Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) - это универсальный международный договор. При этом его значение для обеспечения международной безопасности «не подлежит ревизии».

«Россия неизменно выступает за выстраивание переговорного процесса в рамках КБТО в целях улучшения осуществления всех ее положений», - сказал Ермаков.

В заключение он добавил, что «нельзя допускать фрагментацию межгосударственных процессов или, тем более, любых попыток подменить переговорную работу государств в рамках КБТО какой-то "альтернативной", неподотчетной государствам деятельностью международной бюрократии».