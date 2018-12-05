Один военнослужащий армии Сирии погиб в результате обстрела со стороны боевиков

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В сообщении говорится, что в результате этого обстрела по населенному пункту в провинции Алеппо погиб один военнослужащий правительственной армии.

Также, за прошедшие сутки офицеры российского Центра по примирению раздали гумпомощь в населенном пункте в провинции Алеппо. Всего военные выдали сирийским мирным жителям 500 наборов с продовольствием.

Продолжается также и работа по амнистированию уклонистов от службы в армии Сирии, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 4 декабря 2018 года амнистировано 14856 человек.