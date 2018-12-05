Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантику при посадке

Первая ступень ракета Falcon 9 «промахнулась» при посадке мимо морской платформы и упала в Атлантический океан. Об этом сообщает SpaceX. Falcon 9 осуществила запуск космического корабля Dragon, который должен доставить грузы на МКС.

Как написал Илон Маск в своем Twitter, причиной аварийной посадки стала остановка гидравлического насоса.

Для Falcon 9 это не первая аварийная посадка, в отличие от Dragon, который является первым в мире возвращаемым грузовым кораблем и с 2012 года уже совершил несколько рейсов к Международной космической станции.

