Сбербанк ограничит перевод денежных средств по номеру телефона

Теперь денежные переводы на кредитные карты по номеру телефона для клиентов Сбербанка станут недоступны. Организация отменила данную функцию, о чем сообщается в заявлении пресс-службы банка.

Как отметили в Сбербанке, ранее клиенты могли при денежном переводе по номеру телефона зачислить средства на любую из карт - дебетовую или кредитную. Причем приоритетной для этого процесса считалась именно дебетовая.

«В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», - отмечается в сообщении.

Теперь во избежание подобных ситуаций было принято решение об изменении механизма перевода. В частности, на кредитную карту перевод будет проводиться исключительно по номеру карты. А вот для того, чтобы зачислить средства на дебетовую карту, можно использовать как номер телефона, так и непосредственно номер карты.

Также в Сбербанке подчеркнули, что большая часть клиентов, которые обладают кредитной картой, в том числе имеют и дебетовую. Именно поэтому изменения на них никак не скажутся.

Ранее Сбербанк прокомментировал информацию о требовании подтверждать переводы. В организации отметили, что блокировка денежных переводов происходят только в случае мошенничества.