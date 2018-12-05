Ученые выяснили, сколько должен длится здоровый сон

Международная группа ученых после многолетних тестов выяснила, сколько должен длится здоровый сон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское общество кардиологов.

Изучив в течение восьми лет «дневники сна» 116 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет, ученые пришли к выводу, что здоровый сон должен продолжаться от шести до восьми часов в сутки. Большая продолжительность сна чревата повышенным риском умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

У тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти повышался на 5%. Те, кто отдавался сну 10 часов, зарабатывали сердечные заболевания на 17% чаще, чем те, что спал 6-8 часов. И, наконец, те, кто спал более 10 часов, зарабатывали сердечные заболевания с риском в 41%.

Ученые также не рекомендуют спать днем – если ночью человек спит меньше 6 часов. С другой стороны, дневной сон компенсирует недосып.

