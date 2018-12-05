Саратовец пытался с ножом наброситься на полицейских

Нетрезвый житель Саратова в состоянии алкогольного опьянения попытался с ножом напасть на сотрудников полиции.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, 25-летний мужчина сначала подошел к пропускному пункту на входе в УМВД. После этого он сообщил о якобы необходимости попасть к сотруднику полиции, чтобы подать заявление.

Однако на просьбу подождать мужчина достал из куртки нож и начал им размахивать перед полицейскими.

По данным ведомстве, нарушитель в результате был обезоружен и задержан. Все обстоятельства инцидента уточняются.