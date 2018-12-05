В ОПЕК+ обсуждают возможное сокращение добычи нефти до уровня сентября-октября этого года

ОПЕК+ - страны самой ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию – обсуждают сокращение добычи нефти до уровня сентября-октября этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра нефти Омана Моххамеда аль-Румхи. По словам министра, мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам прошедшего в среду заседания рекомендовал своим членам сократить добычу нефти в 2019 году, хотя уровень сокращения указан не был. Сентябрь-октябрь были названы министром для определения примерного ориентира.

В четверг рекомендации мониторингового комитета обсудят члены ОПЕК, в пятницу к обсуждению подключатся и страны, не входящие в ОПЕК (ОПЕК+).

В 2016 году ОПЕК+ уже пришла к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, договор этот заканчивается в конце 2018 года. Очередное сокращение обсуждается из-за опасения экспертов о затоваривании рынка сырой нефти в будущем году.

