В Киеве озвучили требования для прекращения военного положения

Действие военного положения в ряде областей Украины могут прекратить досрочно. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ в Киеве.

По его словам, Украина ждет момента, когда «не будет угроз». Гройсман опубликовал кадры выступления в своем Facebook.

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение», - заявил Гройсман.

Ранее депутат Верховной рады Иван Винник сообщил, что военное положение могут продлить в случае, если так называемая «навязанная Россией» внешняя ситуация не нормализуется. Президент Украины Петр Порошенко уже внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.