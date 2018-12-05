Владимир Путин подвел итоги «Года волонтера в России»

Президент России Владимир Путин поздравил российских волонтеров с их профессиональным праздником – Днем волонтера. И вручил награды победителям конкурса «Доброволец России».

«Очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы. Поздравляю вас с праздником! С Днем волонтера!», - сказал президент.

В этом году число заявок, поданных на конкурс, выросло в 10 раз - 15 тысяч проектов охватывают в общей сложности почти полтора миллиона человек.

«Вы совершаете очень важную вещь – не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете – вы это делаете для всего общества. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство «надеги» за то, что у нас происходит», - заявил Владимир Путин.

Звание «Волонтер года» присвоено 24-летнему врачу из Смоленской области Антону Коротченко, организовавшему проведение регулярных медосмотров и диагностики на селе. Он признается - считает это не только своей победой!

«Этой статуэтки достоин каждый волонтер! Присутствующий здесь или сейчас помогающий кому-то в другом конце страны! Ведь все, что мы делаем - это ценно и важно!», - говорит Антон.

Молодого врача тут же поддержал президент.

«Антон, правильно сказал. Этой статуэтки достоин каждый из вас! Поэтому, поздравляя всех вас с Днем волонтера, поздравляя вас всех с вашими личными результатами, хочу задать риторический, наверное, вопрос: “Будем продолжать доброе дело?”», - спросил Владимир Путин.

В ответ прозвучало дружное «Да!».

Волонтеры приняли участие в организации и проведении первого в России чемпионата мира по футболу, помогли провести десятки других культурно-массовых мероприятий показали всю силу волонтерского движения в нашей стране.

Есть и еще один уникальный проект – «Мечтай со мной», который позволяет исполнить новогодние желания неизлечимо больных ребят. Уже в фойе Владимиру Путину показали письмо страдающего так называемой «хрустальной болезнью» 14-летнего Артема Пальянова из Петербурга, который мечтает хотя бы раз сверху посмотреть на город.

«Я в ближайшие дни буду в Петербурге. У нас там рабочие мероприятия. Мы Артема пригласим. И, если погода позволит, мы с ним полетаем на вертолете», - включился в волонтерское движение Владимир Путин.

Празднование Дня волонтера завершилось грандиозным концертом, в котором приняли участие звезды российской эстрады. Их выступления слушали те, для кого, как показал минувший год, слова «доброволец» и «волонтер» имеют особый смысл.

