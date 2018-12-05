Погибший сотрудник ВОХР успел назвать причину своего бегства перед смертью
Погибший сотрудник военизированной охраны Юрий Петров имел одержимость карточной игрой на деньги. Об этом сайту «Комсомольская Правда» рассказали его родственники.
«Юра был одержим картами. В свое время наделал больших долгов», - признались близкие Петрова.
Вместе с тем они отметили, что из-за долгов пришлось продать две квартиры, одна из которых досталась Петрову от тети, вторая - от родителей.
Они также подчеркнули, что для того, чтобы реабилитироваться в глазах близких, «Петров трудился на двух работах - в охране и заправщиком на бензоколонке».
Анна, дочь Петрова, рассказала о том, что ее отец даже взял кредит на 300 тысяч рублей.
«Хотел обновить машину. Но никаких подозрений на то, что он может снова играть, у нас не было. После работы он всегда заезжал к нам с внуком, фрукты покупал, соки. Никаких звонков подозрительных не было», - добавила она.
Между тем в материале сайта уточняется о последнем звонке, который удалось сделать Петрову. Сам мужчина признался, что сбежал с оружием в связи с «игроманией и долгами». Он также рассказал о том, что играл в казино и аппараты «всю жизнь».
«Уже полтора миллиона накопилось - с кредитами, со всем», - подчеркнул Петров.
По его словам, у него больше не оставалось возможности для расплаты с долгами.
Ранее в СК РФ рассказали о том, что Петров был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями в одну из больниц Подмосковья. Однако врачам не удалось его спасти. По словам соседей Петрова, он был человеком «жизнерадостным, талантливым и культурным».