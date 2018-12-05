Мощный взрыв мины в Анапе показали на видео

Подрыв якорной мины времен Великой Отечественной войны в Анапе показали на видео. Очевидцы опубликовали кадры в Instagram.

Уточняется, что мина была обнаружена дайверами вблизи детского санатория «Бимлюк». В связи с этим территория района была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы в Новороссийске ликвидировали мину - боеприпас был успешно взорван. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Анапы.