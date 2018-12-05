Киев заявил о готовности Украины к обмену заключенными

Украина предлагает России обменяться заключенными еще до Нового года. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук в эфире телеканала «Прямой».

«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинца», - сказал Марчук.

Далее он добавил, что при согласии «противоположной стороны» возможен обмен 66 заключенных-россиян на 19 украинцев, находящихся в пенитенциарных учреждениях России. По словам Марчука, все предложения будут готовы к 27 декабря, и сразу может быть начата процедура обмена.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил обменять арестованных 25 ноября украинских моряков на кого-то из трехсот осужденных на Украине за «антигосударственную деятельность». В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что Киев пока с подобными предложениями не обращался, к тому же по задержанным морякам еще не закончено следствие.

