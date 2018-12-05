На Дальнем Востоке из-за непогоды закрыли школы

На восток России со всей свой силой обрушилась зима. На Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири – аномальные холода, штормовой ветер и настолько сильные снегопады, что в нескольких регионах закрыты школы, а работодатели отпускают своих сотрудников домой пораньше.

«Погода очень плохая. Забрали ребенка из садика, кое как домой дошли. Ветер очень сильный, дорог нет, машина у дома стоит, ничего не почищено толком, поэтому ходим пешком», - рассказывает Антон Зайцев, житель Петропавловска-Камчатского.

Циклон начал оказывать влияние на Камчатку: силы и средства МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности.

В настоящее время осадки от умеренных до сильных наблюдаются в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком районах и на юге Мильковского района.

Как рассказал врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов, спасатели несут патрулирование на всех дорогах, водителей, застрявших в снегу, поят горячим чаем. Наготове – аэромобильные группы спасателей.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в южных районах полуострова прогнозируют сильный снег, метель. Ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, снежные заносы, на дорогах гололедица. На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов ветер усилится до 35-40 метров в секунду. Днём в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, на юге Мильковского района — 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения находятся в режиме повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.

