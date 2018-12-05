Сбежавший с поста в Муроме охранник умер в больнице

Вооруженный автоматом охранник Юрий Петров, который сбежал с поста в Муроме, умер в подмосковной больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Ранее сообщалось, что мужчина был госпитализирован.

«61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался», - отметили в ведомстве.

Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что 61-летний сотрудник ведомственной охраны вооружился автоматом, после чего сбежал с поста на железнодорожном объекте в городе Муром Владимирской области. В СК уточнили, что Петров изначально был настроен сдаться, однако в последний момент передумал. В последний раз его видели в столице, в связи с чем в Москве был введен план «Сирена».