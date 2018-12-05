СК сообщил о госпитализации сбежавшего с поста сотрудника ВОХР

Сотрудник военизированной охраны Юрий Петров, который сбежал с поста с автоматом, был госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

«Пятого декабря 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки», - рассказала она.

Кирюшина подчеркнула, что Петров «прятался в лесном массиве подмосковного города Гжели». В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петров якобы лично признавался, что «был игроком» и у него «накопилось много долгов».

Сотрудник ВОХР при побеге захватил с собой автомат и 60 патронов. Он скрылся на автомобиле ВАЗ-2109, в связи с чем правоохранители ввели в Москве план «Сирена». Именно в столице его видели в последний раз.

При этом соседи Петрова рассказали о нем как о человеке «жизнерадостном, культурном и приятном».