Украина испытала крылатые ракеты «Нептун» на Черном море

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о том, что страна провела испытания нового берегового противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой. Им планируется усилить береговую оборону Украины в Черном и Азовском морях.

Как уточнили в пресс-службе СНБО, испытания прошли на полигоне в Одесской области. Турчинов подчеркнул, что стрельбы были успешными. По его словам, ракеты способны поразить цель на расстоянии до 280 километров.

Глава СНБО подчеркнул, что военные «отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125». Турчинов сообщил, что основной задачей была проверка крылатых ракет на дальность, точность и поражение надводных целей.

«По результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей», - цитирует сообщение портал «112.UA».

После окончания испытаний Турчинов провел совещание с разработчиками ракетной техники и военным руководством с целью «определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона».