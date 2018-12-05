С болельщиков ЦСКА сняли ответственность за обрушившийся в Риме эскалатор метро

Проверка, проведенная прокуратурой Рима, не выявила вины российских болельщиков в обрушении эскалатора на станции «Репубблика» в октябре этого года. Об этом сегодня сообщает итальянская газета Messaggеro. По данным издания, ЧП произошло из-за ненадлежащего контроля за состоянием техники.

Как сообщает также Messaggero, прокурора Рима выявила четырех предполагаемых виновных в аварии эскалатора. Трое из них являются должностными лицами компании Atac, ответственными за работу эскалаторного оборудования в римском метро. Четвертый подозреваемый - сотрудник Atac, который занимался непосредственным обслуживанием эскалаторов на станции «Репубблика». Которая, подчеркивает издание, все еще закрыта после аварии.

Также следствие пришло к выводу, что как бы ни прыгали болельщики ЦСКА на эскалаторе, это не привело бы к катастрофе. А причиной трагедии стали неисправность оборудования, в частности аварийного тормоза, который должен был остановить тележки эскалатора.

