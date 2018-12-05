СМИ: сбежавший с поста сотрудник ВОХР покончил с собой

Сотрудник военизированной охраны Юрий Петров, который накануне сбежал со стратегического объекта во Владимирской области, прихватив с собой автомат, покончил собой. Инцидент произошел в среду, 5 декабря.

Как уточняет ТАСС, Петров совершил самоубийство при задержании в Подмосковье.

«В задержании участвовали бойцы спецназа. При попытке задержания мужчина покончил жизнь самоубийством, хотя до этого он готов был сдаться», - говорится в сообщении.

В СМИ также появилась информация о том, что Петров якобы лично признавался в том, что «был игроком» и у него «накопилось много долгов».

Ранее сообщалось, что сотрудник ВОХР при побеге захватил с собой автомат и 60 патронов. Он скрылся на автомобиле ВАЗ-2109, в связи с чем правоохранители ввели в Москве план «Сирена». Именно в столице его видели в последний раз.

При этом соседи Петрова рассказали о нем как о человеке «жизнерадостном, культурном и приятном».