Супруга Мамаева молча покинула здание суда после оглашения решения

Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, присутствовала на заседании Тверского районного суда. После оглашения решения продлить арест ее мужу и еще трем участникам дела - Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому - Алана молча покинула зал суда.

Телеканал «Звезда» публикует кадры отъезда супруги Мамаева из здания. На вопросы журналистов, которые встречали Алану у выхода, женщина отвечать не стала.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы принял решение оставить под арестом до 8 февраля всех четверых фигурантов дела. В начале октября Мамаев и Кокорин стали зачинщиками драки в одном из столичных кафе, а также избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.