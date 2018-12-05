В ГД наградят российских пограничников за задержание катеров ВМС Украины в Керченском проливе

Экипажи и катера Пограничной службы ФСБ России, которые принимали участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, будут награждены почетной грамотой Государственной думы.

Согласно решению Совета Думы речь идет о кораблях «Изумруд» и «Дон», а также о двух катерах.

«За мужество и отвагу, проявленные при охране государственной границы Российской Федерации, награды будут удостоены: пограничный сторожевой корабль "Изумруд", пограничный сторожевой корабль "Дон", пограничный сторожевой катер 737 и пограничный сторожевой катер 735», - уточняется в сообщении Государственной думы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: тогда российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы.

Киев действия России назвал якобы актом так называемой военной агрессии, после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.