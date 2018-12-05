Путин пообещал Мадуро поддержку со стороны России

Россия осуждает любые попытки изменить политическую ситуацию в Венесуэле при помощи силы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с Николасом Мадуро.

Президент России принял венесуэльского колегу в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем Ваши усилия, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят террористический характер, и любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», - сказал Путин.

Ранее на Николаса Мадуро была совершена попытка покушения при помощи беспилотного устройства.

