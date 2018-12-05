На Украине задумались над «азовскими санкциями» против России

На Украине разрабатывают новый пакет так называемых «азовских санкций». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление заместителя руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Сергея Лещенко.

По его словам, предложения по антироссийским санкциям Петр Порошенко передал международным партнерам.

«Мы разрабатываем новый пакет "азовских санкций", который будет включать и расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста», - сказал Лещенко.

Ранее Петр Порошенко призвал страны Запада подготовить очередной пакет санкций в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе. В конце ноября три корабля ВМСУ незаконно пересекли границу РФ, после чего моряки были задержаны. В Кремле произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин не исключил, что инцидент в Керченском проливе был спланирован Петром Порошенко для дальнейшего введения военного положения на Украине и переноса президентских выборов.

Военное положение на Украине - это спонтанное решение Киева или хорошо просчитанный план действий? На этот вопрос в интервью «Звезде» постарается ответить депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник. Смотрите новый выпуск программы «Между тем» 5 декабря в 23:15.