Владимир Путин заявил, что месторождения газа на Ямале наполнят «Северный поток - 2»

Рост газодобычи на Ямале полностью обеспечит ресурсами новые экспортные маршруты, в том числе «Северный поток - 2». Об этом заявил Владимир Путин во время телемоста, открывая газопровод «Ухта - Торжок 2». Он предназначен для транспортировки топлива с полуострова в центральные регионы России для отечественных потребителей и поставок за рубеж. Одновременно был запущен и третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения - крупнейшего на Ямале.

«Такие проекты, как Бованенково, имеют огромное значение для национальной экономики, регионов всей страны. Они дают новые рабочие места, повышают качество жизни, растет энергетическая безопасность, наш экспортный потенциал, который полностью наполнит новые маршруты, такие как "Северный поток - 2", строительство которого уже ведется. Наконец, даст возможность ускорить газификацию российских городов и сел», - сказал президент.

С пуском Бованенковского месторождения на полуострове создается новый огромный комплекс, где будут добывать около 115 миллиардов кубометров газа в год.

