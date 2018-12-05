Под Петербургом нарисованные на учителей карикатуры едва не сделали школьников фигурантами уголовного дела

Педагоги Гатчинского лицея № 3 в Ленинградской области написали заявление в прокуратуру на четверых учеников седьмого класса, которые создали в социальной сети «ВКонтакте» группу с мемами на преподавателей и своих сверстников.

Как уточняет издание «Инфо24», авторами заявления стали учителя химии и биологии. По словам матери 13-летнего школьника, педагоги якобы требуют возбуждения уголовного дела об оскорблении в отношении детей. Однако же в Уголовном кодексе РФ статья «Оскорбление» утратила силу еще в 2011 году.

По словам одного из создателей группы, семиклассники создали паблик для «высмеивания учеников и учителей любимой школы»

«Со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям», - сказала она.

Мать школьника рассказала о том, что в октябре ее вызвали в лицей в связи с данной группой. Женщина подчеркнула, что беседу с ней вел директор, а также шестеро учителей и школьный психолог. При этом она отметила, что с ней разговаривали «в ужасном тоне».

Также сообщается, что позже ее сын был вызван на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, после чего с родителей учеников потребовали объяснительные. Семьи, где проживают семиклассники, посетили участковые.

В министерстве образования посоветовали встревоженной матери не забирать документы сына из лицея, поскольку директор не имеет права отчислять школьника из учебного заведения из-за публикации в Сети.

