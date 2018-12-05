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Военный эксперт объяснил, почему США позволили себе поставить ультиматум России по ДРСМД

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:18 05.12.2018
Госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на «возвращение в соглашение».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о своей реакции на заявление госсекретаря США Майка Помпео о выходе США из ДРСМД в случае невыполнения Россией ультиматума в 60-дневный срок.

«Я подумал, что это не солидный госчиновник высшего дипломатического ранга, а какой-то пахан из бандформирования. Потому что в российско-американских отношениях никогда не было такого, чтобы стороны ставили ультиматум и еще и ограничивали выполнение определенным сроком», -  сказал эксперт.

По мнению Виктора Баранца, такая ситуация сложилась из-за того, что американцам не удается убедить Россию в том, «что мы нарушаем ДРСМД, а они (Штаты - прим. ред.) ему следуют».

Последняя претензия Америки связана с испытаниями российской ракеты «Новатор». Якобы, по мнению американской стороны, она выходит за рамки параметров, оговоренных в соглашении.

«Мы неоднократно запрашивали доказательства этого, однако ничего, кроме слов, до сих пор не получили. Но чтобы убедить своих партнеров по НАТО, ту же Германию, они привезли в Брюссель якобы телеметрические параметры и показали. Но они-то могут показать все что угодно», - отметил эксперт.

Виктор Баранец напомнил, что у нас тоже есть ряд претензий к американской стороне. Во-первых, их установки МК-41. Штаты позиционируют их как оборонительные, но известно, что они легко могут превратиться в наступательное вооружение, если установить другие ракеты.

Во-вторых, США разработали ракету-мишень (речь идет о ракете «Анкор» и ее модификации «Серебряный воробей»), радиус действия которой как раз попадает под Договор о РСМД.

А в-третьих, ударные беспилотники США фактически нарушают соглашение. Ведь их тоже можно причислить к оружию, радиус действия которого попадает под определение «малый или средний».

По мнению эксперта, хорошим способом разрядить обстановку было бы создание совместной комиссии. Экспертов  из США допустить на наши военные объекты, а наших, соответственно, на американские. Однако заокеанские партнеры не поддержали эту инициативу.

Виктор Баранец предположил, что такой резкий шаг может быть связан с опасениями США в отношении Китая. По информации Штатов, КНР создала ракету, которая всерьез угрожает безопасности США. Поэтому заокеанские партнеры предлагали России создать новый договор и заодно «втянуть в него Китай». Но министр обороны России Сергей Шойгу отказался от такой идеи.

Все договоры, которые ранее были заключены в области сдерживания гонки вооружений, Виктор Баранец сравнил со стальными обручами, которые и обеспечивают мировую безопасность.

«Мы призываем американцев сесть за стол переговоров. Ведь выход из Договора, по сути, выпускает джинна из бутылки: руки будут развязаны и у нас, и у них», - заключил эксперт.

Он особенно подчеркнул, что необходимо использовать все политико-дипломатические средства, чтобы сохранить это соглашение.

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