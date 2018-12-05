УПЦ отказалась участвовать в «объединительном соборе» в Киеве

УПЦ Московского патриархата отказалась участвовать в «объединительном» соборе в Киеве, где будет решаться вопрос об автокефалии. В Украинской православной церкви заявили, что создание новой церкви не отвечает каноническим нормам.

Петр Порошенко заявил, что «объединительный» собор состоится 15 декабря в киевском Соборе Святой Софии. Письма с приглашениями на мероприятие отправлены и иерархам УПЦ. Оказалось, что новая структура не даст украинской церкви полной самостоятельности. Согласно уставу, который опубликован сегодня, речь идет о полном подчинении Константинопольскому патриархату. Без его согласия, к примеру, киевские служители не смогут самостоятельно канонизировать своих святых и решать другие важные вопросы.

Ранее сообщалось, что украинская церковь может и не получить автокефалии. Скорее она будет в статусе митрополии Константинопольского патриархата.

