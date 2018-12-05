Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Тверской суд Москвы оставил под арестом до 8 февраля полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов, обвиняемых в хулиганстве и побоях.

«Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамаева, Кокорина, (Кирилла - прим. ред.) Кокорина и (Александра - прим. ред.) Протасовицкого до 8 февраля 2019 года каждому», - сообщил судья Алексей Криворучко.

Следователи настаивают на том, что футболисты совершили преступление «с особой жестокостью и цинизмом». По мнению адвокатов задержанных, потерпевшие якобы дают заведомо ложные показания на их клиентов, которые на самом деле являются «очень хорошими» людьми.

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому было предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев по ст. 116 УК РФ и хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Младшему брату Кокорина - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В начале октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками драки в одном из кафе Москвы, в результате которой пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Кроме того, футболисты избили водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой.