Соседи сбежавшего с поста сотрудника ВОХР рассказали о его «жизнерадостном характере»

Соседи сотрудника военизированной охраны (ВОХР) Юрия Петрова, который ранее, вооруженный автоматом, сбежал с охраняемого объекта во Владимирской области, рассказали подробности своего знакомства с ним.

Они отметили, что Петров «всегда пройдет, поздоровается, всегда такой улыбчивый, поговорит». По словам соседей, мужчина был «культурным и вежливым».

«Плохого ничего не могу о нем сказать. Знаю только с положительной стороны. Знаю как покупателя. Всегда жизнерадостный», - отметила одна из соседок.

«Раньше слышала разговоры о том, что он играет в какие-то игры. Квартира у него вроде бы тетина. Но точно плохого о нем я не могла бы никогда сказать», - поделилась подробностями другая.

Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в Москве план «Сирена» в связи с розыском сбежавшего сотрудника ВОХР. Он охранял пост в Муроме, однако «сбежал со своего поста с автоматом, имея при себе два снаряженных магазина к нему». Предположительно, Петров находится в Москве, куда он прибыл на автомобиле ВАЗ 2109 цвета «черный металлик».

Также сообщалось, что последний раз Петрова видели в Ленинском районе Московской области.