В России появятся новые дорожные знаки

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о введении новых дорожных знаков и разметки на дорогах России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства», - написал премьер.

Что касается нововведений, то их несколько. Во-первых, на так называемых спокойных улицах - с небольшим движением автотранспорта - введут понятие «велосипедная зона».

Максимальная скорость движения здесь - не более 20 километров в час, и велосипедисты получат преимущество перед автомобилистами.

Во-вторых, там, где пешеходный переход сопряжен с велодорожкой, установят светофорные секции для пешеходов и отдельно для велосипедистов - они будут определять очередность пересечения проезжей части.

В-третьих, вводятся некоторые послабления для велосипедистов, передвигающихся вне велодорожек по полосам автодорог.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте правительства.