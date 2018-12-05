На Алтае обнаружили уникальную древнюю диадему из бивня мамонта

На Алтае в Денисовой пещере была обнаружена уникальная диадема из бивня мамонта возрастом около 45-50 тысяч лет. Специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН полагают, что предок человека носил ее как обруч для волос и использовал в быту. О находке говорится на официальном сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Никаких узоров на диадеме нет. Более того, в пользу версии о некоем бытовом применении говорят специфические потертости, которые не могли образоваться при изготовлении украшения.

Удивительно, но сама кость изогнута и повторяет форму головы. Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко рассказал, что предки людей, жившие в этих местах, перед обработкой вымачивали бивни, чтобы кость приобрела пластичность.

Такой крупный фрагмент - первая в своем роде подобная находка. Сбоку диадемы есть небольшое отверстие. Археологи предполагают, что оно использовалось для фиксации украшения на голове.

Вообще, предки человека часто использовали бивни мамонта для изготовления украшений. В Денисовой пещере их нашли уже больше трех десятков.

«Всего предметов более 30, большая часть которых - разнообразные бусины, но есть и три кольца, фрагменты браслетов, наконечники копий. Такой крупный предмет, как диадема, - очень редкая находка на территории всей Сибири», - рассказал Александр Федорченко.

Теперь ученые надеются найти оставшуюся часть украшения. Если кость осталась в пещере, это вполне реально сделать, однако пещерные гиены, которые обитали в эпоху палеолита, могли полакомиться костью. В этом случае поиски могут закончиться ничем.

Ранее в этой пещере нашли кусок другой диадемы, налобная часть которой была покрыта нехитрым узором.