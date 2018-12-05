Упущенный шанс: смартфон подвел волонтера и не позволил сделать личное селфи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех волонтеров с праздником, после чего у них появилась уникальная возможность сделать селфи с главой государства.

В первую очередь этот шанс выпал молодому волонтеру, который оказался ближе всех к президенту. Однако смартфон парня решил иначе: пока техника «думала», желание сделать селфи с президентом РФ появилось и у остальных волонтеров, которые в одно мгновение окружили Владимира Путина и сделали собственные фотографии с ним.

Церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России - 2018» состоялась в рамках Международного форума добровольцев, который проходит в Москве со 2 по 5 декабря во Дворце спорта «ЦСКА Арена». Участниками мероприятия стали 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.