В посольстве России в Словакии изучают информацию о высылке российского дипломата

В российском посольстве в Словакии «изучают информацию» о высылке своего сотрудника из страны. Об этом сообщает ведомство.

Ранее в СМИ Словакии появилось заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини. По словам премьера, 22 ноября после изучения информации, полученной от военной разведки страны, дипломат из аппарата военного атташе посольства России в Словакии покинул Словакию. По словам Пеллегрини, он «был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО».

В России уже отреагировали на недружественные действия Словакии. Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что «Россия ответит зеркально».

