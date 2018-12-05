В посольстве России в Словакии изучают информацию о высылке российского дипломата
Сотрудник аппарата военного атташе посольства России в Словакии был объявлен персоной нон грата.
Фото: Günter Flegar, imagebroker.com, Globallookpress
В российском посольстве в Словакии «изучают информацию» о высылке своего сотрудника из страны. Об этом сообщает ведомство.
Ранее в СМИ Словакии появилось заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини. По словам премьера, 22 ноября после изучения информации, полученной от военной разведки страны, дипломат из аппарата военного атташе посольства России в Словакии покинул Словакию. По словам Пеллегрини, он «был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО».
В России уже отреагировали на недружественные действия Словакии. Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что «Россия ответит зеркально».